طالبان تسيطر على جلال أباد وكابول آخر مدينة كبيرة بيد الحكومة

2021/08/15 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسيطرت حركة طالبان صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد سكّان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.ونقلت “رويترز” عن مسؤول أفغاني في جلال آباد قوله: “لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان…فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل …

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