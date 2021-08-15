الدفاع المدني تسيطر على حريق داخل مخزن للأدوات الاحتياطية وسط بغداد

2021/08/15 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني […]

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