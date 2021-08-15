مفوضية الانتخابات: 130 مراقبا دوليا لمراقبة العملية الانتخابية

2021/08/15 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،نشر 130 مراقبا دوليا، في عموم العراق، لمراقبة العملية الانتخابية.وذكر بيان للمفوضية، تلقتى “النور نيوز” نسخة منه اليوم الاحد، أنه “تحقيقاً لنهج مجلس المفوضين ومبدؤه الثابت في أن تكون انتخابات تشرين هي الأرصن بعد نيسان 2003، وتعزيزًا لثقة الناخب بالعملية الانتخابية المقبلة، تولي مفوضية الانتخابات اهتمامًا كبيرًا بتسهيل مهمة …

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