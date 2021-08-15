وزارة الصناعة تعلن العمل على خطة من ثلاث مراحل لإعادة العمل بالمصانع المتوقفة

2021/08/15 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتَستعد وزارة الصناعة والمعادن لتشغيل 17 مصنعا لديها خلال عام واحد، ضمن خطة ستراتيجية من ثلاث مراحل لتشغيل 83 من مصانعها المتوقفة.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في حوار صحفي، ان “الوزارة وضعت خطة ستراتيجية من ثلاث مراحل لتشغيل واعادة العمل في المصانع المتوقفة”، مضيفا ان “المراحل ستكون متوسطة وقصيرة وطويلة المدى”، معربا …

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