وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش يصلان كربلاء للاطلاع على خطة زيارة عاشوراء

2021/08/15 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبدالامير يارلله يصلان الى كربلاء للاطلاع على خطة زيارة عاشوراء

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