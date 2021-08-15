تداعيات رحيل ميسي تبدأ

2021/08/15 | 10:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا التراجع في المبيعات لتردد الجمهور الحضور لغياب النجم الأرجنتيني ميسي.

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