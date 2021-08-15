الداخلية الأفغانية: طالبان

2021/08/15 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة عن مصادر في القصر الرئاسي في كابل، أن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أمر بإحراق مستندات مكتبه، كما أعطى موظفيه إجازة مفتوحة .

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