آب يخبّئ موجة طويلة من القيظ والرطوبة للعراقيين

2021/08/15 | 11:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بموجة حر وأجواء رطبة نهاية الشهر الحالي.

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وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في إيضاح تابعه "ناس"، (15 آب 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بموجة حر ترافقها أجواء رطبة خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الحالي والتي يبدأ تأثيرها من يوم 20 آب".

وأضاف، "سيسبق ارتفاع الحرارة، أجواء صيفية اعتيادية ودرجات حرارة تحت المعدلات الطبيعية مع رياح شمالية غربية خلال الأيام القادمة".

فيما توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم:

دهوك 37

الموصل 39

أربيل 38

السليمانية 37

كركوك 40

صلاح الدين 41

ديالى 42

الرمادي 40

بغداد 41

بابل 42

كربلاء 41

الديوانية 42

واسط 44

النجف 43

المثنى 43

ذي قار 44

ميسان 44

البصرة 44

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