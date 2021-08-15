الخزعلي يشن هجوما قاسيا على رجل دين عراقي انتقد الفصائل لولائها للخارج

2021/08/15 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأحد، قائد لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، بعد تصريح حذر فيه من فتاوى اغتيالات جديدة ضد "رافضي الولاء للخارج".

وقال الخزعلي في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، تابعها NRT عربية، (15 آب 2021)، إن "أسوأ ما في محاولات بعض القوميين المعممين الذين يريدون الاستتار بالوطنية لتمرير مشاريعهم، هو محاولة ربط الإمام الحسين بهكذا أفكار".

وأضاف، أن "من العجب أن تصدر أمثال هذه التفاهات من شخص معمم وعلى منبر الإمام الحسين، وفي مدينة مثل الرميثة المعروف أهلها بالوعي والثقافة".

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— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) August 15, 2021

وكان الياسري، أعرب في خطاب ألقاه ضمن فعاليات مجلس عزاء في محافظة المثنى بمناسبة شهر محرم، عن رفضه لـ "صوت التوجيه والإرشاد القادم من خلف الحدود".

وقال الياسري، "هذه ليست عقيدة الإمام الحسين، نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونعلن ذلك بأعلى أصواتنا، دون خوف وتردد"، مشددًا أن "من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن".

وأضاف الياسري، "أعلم أن هذه الكلمات هي رصاصات في قلوب هؤلاء، وأنّها سوف تعود في يوم من الأيام وتضرب قلبي وقلبك، وأعلم أن هناك من يكتب ويسجل هذه الكلمات ويبعثها لأسياده، وأسياده يبعثونها إلى أسيادهم خارج الحدود، وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء، ونهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام".

وحذر بالقول، إن ذلك سيحدث كما قالوا وحكموا وصوبوا رصاصاتهم إلى الفقراء والعمال المساكين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وعدوهم عملاء يجب أن يموتوا، ثم قتلوهم وماتوا".

وشدد الياسري، "الأمر خطير ويحتاج إلى الصوت والشجاعة، وإلا فلا قيمة للتصدي والكلام أمام الآلاف من الناس"، داعيا إلى "التحلي بالشجاعة التي رسمها الإمام الحسين دون خشية، عبر التصدي لكل من يحاول التلاعب بمصير الدين والوطن".

وأكد قائد لواء أنصار المرجعية، أن "خذلان الأوطان خيانة وفق ما تؤكد الروايات وسيرة الأولياء والصالحين، ومن يوالي غير وطنه لا دين له".

H.J.H

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