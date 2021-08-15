واشنطن .. بدأنا في إجلاء موظفي السفارة بكابول‎‎

2021/08/15 | 11:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صرح مسؤولان أمريكيان، الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة..



السفارة تواصل عملها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز...

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