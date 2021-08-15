امريكا تعلن ارتفاع صادرات العراق النفطية اليها خلال الاسبوع الماضي

2021/08/15 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 38 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها ، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت … Readmore

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