الحريري يدعو عون للاستقالة ويتهم المسؤولين باللامبالاة

2021/08/15 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.

وكتب الحريري عبر تويتر فجر الأحد أن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ..



ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال.



طفح الكيل.



حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات.

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناتهشفى الله الجرحى والمصابين.ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمالطفح الكيل.حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات.

— Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

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