بايدن: لن نورث الحرب في أفغانستان إلى رئيس أميركي آخر

2021/08/15 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، حذر حركة طالبان من رد عسكري عنيف إذا ما هوجمت المصالح الأميركية كما حذرها من أي عمل يعرض الموظفين الأميركيين للخطر.

وقال بايدن: أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أميركية في أفغانستان”، مؤكدا “لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس.

ورفع بايدن عديد القوات الأميركية التي ستصل أفغانستان إلى خمسة آلاف جندي، بعد ان أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة.



فيما قال المتحدث الرسمي لطالبان إن الحركة تحرص على تأمين الأموال والممتلكات والمرافق العامة.

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