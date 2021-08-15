الخلية تعلن اعتقال ’أبو سفيان’ ورفاقه بعملية للاستخبارات العراقية

2021/08/15 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الامني=============وكالة الاستخبارات بعملية أمنية كبيرة تلقي القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش الإرهابي في نينوى====================من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى (ابو انس، ابو سفيان، ابو زينة، ابو سيف، ابو فهد، ابو مجاهد )، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون، وتعاهد وكالة الاستخبارات العراق حكومة وشعباً بالاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية .=============١٥ اب ٢٠٢١

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