العراق: شخص يسرق عجلة ومن ثم يعرضها للبيع على منصات التواصل الاجتماعي

2021/08/15 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وزارة الداخلية، الأحد، من القاء القبض على متهم سرق عجلة ومن ثم عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بينت من جانب اخر القبض على متهم بجريمة قتل في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 آب 2021)، إن "مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة القت القبض على متهم قام بتسليب عجلة من نوع (جارجر) وعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان، ان " قوة من مكتب مكافحة إجرام النهروان تمكنت من إلقاء القبض على متهم آخر لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الدور السكنية ضمن منطقة النهروان".

وفي ذات السياق، اشار الى ان "مفارز مكتب المحمودية التابعة الى مديرية مكافحة إجرام بغداد نفذت أمر إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ضمن قاطع المحمودية".

N.A

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