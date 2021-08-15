2021/08/15 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، الإطاحة بسبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش الإرهابي في نينوى .وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من خلال الجهود المتميزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بسبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش بنينوى المركز الخبري الوطني.

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