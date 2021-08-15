2021/08/15 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، حصول موافقة الوزير علي حميد الدليمي ، على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022 .وذكر بيان صادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..



ضوابط التقديم لمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد المركز الخبري الوطني.

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