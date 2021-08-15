2021/08/15 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

النزاهة توضح اسباب صدور أمر قبضٍ بحقِّ مدير عام صحة بابل

منذ ساعتين

وزير الداخلية يصل إلى كربلاء المقدسة

منذ ساعتين

الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريقي الكرادة والغزالية

منذ 4 ساعات

اندلاع حريقين كبيرين في منطقتي الكرادة والغزالية

منذ 17 ساعة

الخلية تعلن نتائج اليوم الأول لعمليات الطارمية

منذ 20 ساعة

عملية أمنية مشتركة لتعقب داعش شرق تلعفر

منذ 22 ساعة

الكاظمي يدعو أمير دولة قطر لحضور مؤتمر قمة بغداد

منذ 23 ساعة

عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وتأمين المناطق ضمن قاطع عمليات سامراء

منذ يوم واحد

انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية

منذ يومين

ذي قار..



القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش الإرهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش الإرهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).