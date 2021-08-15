التخطيط تبدأ بـ

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، البدء بتنفيذ مسح متكامل لأوضاع المرأة في جميع محافظات العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "انطلقت النسخة الثانية من الأعمال الميدانية للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق، والذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالتعاون مع وزارة الصحة".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي وفق البيان، أن "المسح لسنة 2021، الذي يشمل جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يمثل أهمية كبيرة لأنه سيوفر رصدًا لواقع المرأة في العراق، إذ يأتي هذا المسح لتعزيز قاعدة البيانات التي يتوافر عليها الجهاز المركزي للإحصاء عن أفراد الأسرة المعيشية، رجالًا و نساءً".

وأكد، أن "المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية، يأتي في إطار حرص وزاة التخطيط، على التقرب أكثر من المرأة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها لتعبر الأرقام الإحصائية عما يحيط النساء من ظروف تترك تأثيرات بالغة على سلوكها وصحتها العامة وتمكنها أسريًا واجتماعيًا وسياسيًا، ولما تمثله المرأة من دور أساسي في العملية التنموية".

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