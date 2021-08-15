وزير أفغاني: طالبان تبدأ اقتحام كابل من جميع الجهات

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت مصادر صحفية مختلفة بأن أجواء هلع باتت تسيطر على سكان العاصمة الأفغانية كابول، مع استمرار تقدم عناصر طالبان باتجاه المدينة، فيما تواصل واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة الأفغانية.

وقال وزير الداخلية الأفغاني إن حركة طالبان بدأت باقتحام العاصمة كابل من جميع الجهات، مشيراً الى ان الحركة طلبت من النساء في كابل التوجه الى مناطق امنة.

وكانت حركة طالبان أعلنت، الاحد، السيطرة على مقاطعة باغرام بولاية بروان شمال شرقي العاصمة كابول، بعد ساعات قليلة من سيطرتها على عاصمة ولاية ميدان وردك غربي كابول، والحدود الأفغانية الباكستانية ومدينة جلال آباد.

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