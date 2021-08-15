بمشاركة 20 فرقة إطفاء .. السيطرة حريق ضخم في الكرادة

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

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سيطرت فرق الدفاع المدني، الأحد، على حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية في منطقة الكرادة ساحة التحريات بمشاركة عشرين فرقة إطفاء.

وذكر بيان للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق وعزل النيران المندلعة في المخزن المحترق وابعدت خطر انتشارها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران في ذات المخزن لتخمدها بشكل تام ونهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

وأضاف البيان أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق.

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