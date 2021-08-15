محمد الحلبوسي لشيوخ العشائر: الانبار ستبقى أمنة وعجلة الاعمار ستستمر

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع عدد من شيوخ عشائر الرمادي مركز محافظة الانبار أوضاع المحافظة كما اطلع على اهم المشكلات التي تواجه المواطن.

واكد الحلبوسي ان الانبار سوف تبقى امنة وان عجلة الاعمار ستستمر لتشميل جميع المناطق من خلال انجاز مشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات الازمة، هذا وأشاد الحلبوسي بتعاون العشائر مع مؤسسات الدولة والقوات الأمنية الذي تمخض عنه استمرار عجلة الاعمار والبناء والاستقرار.

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