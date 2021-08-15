النزاهة: أمر بالقبض على مسؤول عراقي هدر المال العام

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل أمر القبض الصادر بحق المدير العام الحالي لصحة بابل، موضحة أن الأمر صدر جراء تخلفه عن الحضور لموعد المحاكمة المقرر بقضية هدر للمال العام.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبض بحق …

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