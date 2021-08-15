التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي المقبل

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية، ضوابط تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022 .وقالت في بيان ان : التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ اليوم الاحد الموافق 15 آب الحالي ، وينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 26 منه .واشارت الى ان : الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (485) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و (388) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين .وتابع البيان ان : الطالب المتقدم للقبول يؤدي اختبارا في الذكاء واختبارا تحصيليا في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم ) من مواد الصف السادس الابتدائي وحسب المنهج المكيف والفصول المطلوبة وفق ما تم تحديدهُ من قبل المديرية العامة للمناهج ، على ان تجري الاختبارات للطلبة المتقدمين في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق الـ16 من أيلول لعام 2021 ، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب ويبدأ امتحان الذكاء اولاً ومن ثم الامتحان التحصيلي ثانيا ، ويفصل بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما .واوضح : ان التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد يكون وفقاً للرقعة الجغرافية لسكن الطالب ولا يحق لهم النقل الى مدرسة اخرى ، مع اخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول ابنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية.وبين انه : يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الإنكليزية بالاستضافة في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد (لطلبة الصف الأول المتوسط) بعد ان يتم تحديد المستوى الدراسي لهم وكذلك تأييد ان تكون دراستهم باللغة الإنكليزية من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، على ان يتم تثبيتهم للعام الدراسي اللاحق بعد نجاحم وتحقيق لمعدل البقاء (70%) وخلاف ذلك ينقل الطالب الى مدرسة أخرى ، كما يحق لخريجي الدراسة الابتدائية القادمين من الدول العربية التقديم الى اختبارات هذه المدارس وحسب الضوابط للدراسين باللغة العربية ./انتهى3

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