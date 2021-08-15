رئيس تحرير صحيفة يتعرض الى معاملة سيئة في الهيئة العامة للضرائب

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعرض رئيس تحرير صحيفة / الفلقة/ عباس طلال الى معاملة سيئة في الهيئة العامة للضرائب.وأبلغ طلال المرصد العراقي للحريات الصحفية عن تعرضه لمعاملة سيئة وتجاوز من قبل موظفين مهمين في مكتب مدير الهيئة العامة للضرائب حين كان يراجع في عمل صحفي.وقال انه : طلب تزويده بنسخة من كتاب يسها مهمته في تغطية عمل المنافذ الحدودية لكي يمر من خلال نقاط التفتيش غرب البلاد، ولكن الموظف المسؤول رفض ذلك وابلغه انه سيتم ارسال الكتاب الى الجهة المسؤولة وإن عليه التوجه عبر الطريق البري، وإيجاد عذر ما للمرور من السيطرات بصفة مسافر.واشار طلال الى إنه : رفض ذلك لأنه يعرضه للإحراج، وأصر على تزويده بنسخة من الكتاب حيث إستدعى الموظف المسؤول عددا من عناصر الحماية محاولين إخراجه بالقوة مدعيا إن الموظف المسؤول عن التعامل مع وسائل الإعلام هو من طلب عدم تزويده بالكتاب، أو التعاون معه./انتهى3

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