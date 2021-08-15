توضيح رسمي حول أسباب إصدار أمر قبض بحق مدير صحة بابل

2021/08/15 | 12:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفاصيل وأسباب صدور أمر قبض ضد مدير عام صحة محافظة بابل.وقالت الهيئة في بيان، إنه “أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استناداً إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حددته المحكمة لمحاكمته بدون عذر مشروع”.وتابعت الدائرة، أن “محكمة جنح الحلة كانت قد أصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم وموظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”، مبينةً أن “القرار جاء على خلفية صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات […]

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