2021/08/15 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يهاجم دعوة الكاظمي الى امير قطر لحضور مؤتمر العراق المركز الخبري الوطني.

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