"عبث أطفال" يحرق بستاناً عمره 100 عام في ديالى

2021/08/15 | 12:12 - المصدر: عين العراق

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الاحد ، اخماد حريق التهم اجزاء من بستان عمره 100 سنة، بسبب عبث الأطفال.

وقال الناطق باسم دفاع مدني ديالى العقيد احمد العبيدي، إن "حريقاً اندلع في بستان بأاطراف قرية الشطاوي قرب ناحية الوجيهية (25 كم شمال شرق بعقوبة) بسبب عبث اطفال وكاد يؤدي لكارثة في انتشار النيران الا ان سرعة تحرك فرق الاطفاء ساهمت في احتواء النيران التي التهمت اكثر من دونمين من الاشجار قبل اخمادها".

واضاف العبيدي، ان "نسبة ليست قليلة من الحرائق سببها الرئيسي عبث الاطفال او تماس كهربائي"، مؤكداً على "ضرورة الانتباه لأن الحرائق قد تؤدي لكارثة خاصة مع سرعة انتشارها في البساتين".

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