الإطاحة بإرهابي عمل ضمن ما يسمى 'قاطع نينوى - ولاية العراق'

2021/08/15 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إرهابي ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق).

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مبينة أنه "عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية ومتابعة لهذا الإرهابي وإلقاء القبض عليه في الجانب الايمن لمدينة الموصل"، لافتة الى أنها "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".

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