2021/08/15 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، الموافقة على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ اليوم الاحد 15 آب الحالي ، وينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 من شهر …

ظهرت المقالة التربية تعلن ضوابط التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن ضوابط التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن ضوابط التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).