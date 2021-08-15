الاستخبارات تلقي القبض على 7 مطلوبين بالإرهاب في نينوى

2021/08/15 | 13:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 7 إرهابيين خطرين من قيادات داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، …

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