اللجنة المالية تحسم الجدل: سعر الدولار لن يتغيّر قبل 5 سنوات

2021/08/15 | 13:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، استمرار سعر الصرف الحالي للدولار على وضعه لمدة خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح، 15 آب/أغسطس، إنّ "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة، على اعتبار تحديد قيمة الدينار العراقي، والقوة الشرائية وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأضاف السعيدي، أنّ "الحكومة جازمة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي؛ تقليل العجز في الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطات، ورفع التنافسية مع السلع المستوردة، وجميعها تحقق ما مساعي سد العجز في الموازنة المالية للبلاد".

وأوضح عضو اللجنة، أنّ "خفض قيمة الدينار رفع من التنافسية لصالح المنتجات المحلية، وخفض من حجم الاستيراد خاصة من تركيا وإيران والأردن والسعودية وسوريا".

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