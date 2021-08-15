من أمام مستشفى الحسين بذي قار.. الملاك الطبي يوجه رسالة للحكومة ويلوح بإيقاف العمل

2021/08/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وجه الملاك الطبي لمستشفى الحسين في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، رسالة الى الحكومة، فيما لوح بإيقاف العمل.

وقال الملاك الطبي، في مقطع فيديوي حصلت (بغداد اليوم) عليه، إن "الملاك الطبي وكوادر المستشفى سيبدأون توقفاً جزئياً عن العمل، اليوم الأحد وغداً الإثنين، للمطالبة بصرف مستحقات حقوق ذوي الشهداء الذين سقطوا في حريق المستشفى".

وأكد الملاك، أن "يوم الثلاثاء، سيتم ايقاف العمل كلياً وتعطيله في المستشفى في حال لم يتم الاستجابة للمطالب ومراعاة حقوق الشهداء وذويهم".

وحمل، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "المسؤولية لما سيحصل كونه اصدر قرارات وغير قادر على تطبيقها"،

وأكد، ان "وزير الصحة يتحمل المسؤلية في الدرجة الثانية لأنه لم يتطرق يوماً باعلان رسمي يحرج الحكومة المحلية لنصرة حقوق الشهداء، واختصر الموضوع بتقديم طلب فقط".

وشدد، على انه "لا استمرار بالعمل ما لم يتم استلام حقوق الشهداء".

وشهد مستشفى الحسين في الناصرية، فاجعة كبرى اثر حريق التهم كرفانات العزل الصحي لمصابي كورونا، ما اسفر عن استشهاد واصابة أكثر من 100 مريض ومرافق.

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