ودياً.. المنتخب الوطني يتعادل مع لينينسي الاسباني من دون اهداف

2021/08/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعادل منتخبنا الوطني العراقي، بثاني لقاء تجريبي في معسكر إسبانيا مع ريال لينيسي بدون أهداف، اليوم الأحد.وبهذه المباراة انتهى معسكره في إسبانيا و سيتوجه إلى تركيا لإكمال معسكره الثاني الذي سيشهد تواجد أربع لاعبين محترفين هم بشار رسن و امجد عطوان و ايمن حسين و صفاء هادي.و قال مدرب المنتخب الوطني العراقي الهولندي ادفوكات، انه "يعمل على تجهيز المنتخب بدنيا و فنيا و بعد مشاهدة جميع الاعبين بمعسكر تركيا فاني سابعد بعض الاعبين بالتأكيد".

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