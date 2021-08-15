قوة مشتركة تشرع بعملية عسكرية شرق تلعفر

2021/08/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىشرع الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، بعملية تفتيش بحثا عن فلول داعش شرق تلعفر.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي والجيش، شرعت بعملية تفتيش بحثا عن فلول داعش شرق مدينة تلعفر في نينوى".وأضاف البيان، أن "العملية شملت تفتيش قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً الى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم شرق تلعفر".ولفت إلى ان "العملية تهدف ملاحقة فلول داعش والحفاظ على امن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية".

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