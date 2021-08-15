بعد تلقيها ضمانات من طالبان.. الخارجية الروسية لن تخلي سفارتها في كابول

2021/08/15 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان مدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية / زامير كابولوف/ ان : موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابل في ظل دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية وقرب انتقال السلطة إلى الحركة.وقال في تصريح لوكالة / نوفوستي/ اليوم الأحد: ليست هناك استعدادات لإخلاء السفارة.أنا على اتصال بسفيرنا، إنهم يعملون بهدوء ويراقبون تطورات الأحداث عن كثب.وأضاف كابولوف أن : طالبان ضمنت الأمن ليس للسفارة الروسية فقط بل وللبعثات الدبلوماسية للدول الأخرى أيضا.وقال: لقد تلقينا مثل هذه الضمانات منذ فترة طويلة، والأمر لا يتعلق بروسيا فقط، وتشمل الضمانات سلامة الجميع.وكانت السفارة الامريكية وعدة دول اخرى بدات باخلاء سفاراتها في العاصمة كابول./انتهى3

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