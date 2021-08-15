2021/08/15 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |ا ف ب: البرلمان البريطاني يعقد اجتماعا طارئا خلال الاسبوع حول افغانستان

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