2021/08/15 | 14:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموع المبالغ الموقع عليها بلغ أكثر من خمسة مليارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق رواتب المحاضرين في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق رواتب المحاضرين في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).