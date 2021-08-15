2021/08/15 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني أشرف غني يقدم استقالته » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 14:20

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني أشرف غني يقدم استقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني أشرف غني يقدم استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).