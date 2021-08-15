استقالة الرئيس الأفغاني أشرف غني تمهيداً لتسليم السلطة إلى حركة طالبان

2021/08/15 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني قدم استقالته من منصبه، على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف العاصمة كابل.

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