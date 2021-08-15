«النانو تياترو »إستنبات لقالب مسرحي عربي جديد - حسام الدين مسعد

2021/08/15 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد #النانوتياترو) إستنبات عربي لقالب مسرحي جديد قراءة في مجموعة نصيه مسرحيه قصيره جدا للكاتب /حيدر عبدالله الشطري»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«النانو» هي كلمة يونانية تعني "قزم" ويقصد بها كل شئ صغير او الشرائح الصغيره .والنانو هو جزء من مليار جزء من الوحده و يستخدم مصطلح نانو حالياً من أجل الدلالة على اختصاصات التقنية التي تعمل ضمن هذا المجال وقد أدي تطور تقنية النانو الي ثورة تقنيه في جم ......





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