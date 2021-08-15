سوق العراق للأوراق المالية يرحب بإصدار السندات الحكومية ويدعو إلى خطة تسويقية ناجحة

2021/08/15 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رحب مدير سوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، برغبة وزارة المالية طرح سندات خزينة في السوق، داعيا إلى خطة تسويقية ناجحة.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير، أكد أن وزارة المالية تعمل على اطلاق سندات خزينة بقيمة تريليون إلى 1.5 تريليون دينار خلال هذه الفترة.

وقال عبد السلام في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق لسوق العراق للأوراق المالية ان نظم عملية ادراج وايداع وتداول السندات الوطنية باستخدام المنظومة الالكترونية".

وأضاف أن هناك تعليمات لإدراج وتداول السندات الحكومية ولكن يبقى على الجهة التي تصدر السندات ان تقوم بعملية تسويق ناجحة وان يكون التسويق للمجتمع من المدخرين والمستثمرين كأفراد وليس فقط مؤسسات ومصارف وشركات.

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