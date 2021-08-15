وزارة التربية تعلن شروط التقديم في كلية بغداد ومدارس المتميزين

2021/08/15 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.

وقالت الوزارة في بيان انه تم حصول موافقة الوزير علي حميد الدليمي على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للعام الدراسي 2021-2022″، لافتا الى ان التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ اليوم الاحد الموافق 15 آب الحالي وينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 26 من شهر آب الجاري .

واكد البيان ان الضوابط تنص على ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (485) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و (388) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين.

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