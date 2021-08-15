2021/08/15 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس الأفغاني أشرف غني يقدم استقالته من منصبه بعد محاصرة طالبان لكابول

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