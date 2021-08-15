بعد تسجيل أعلى نسبة شفاء.. صحة كردستان: ما زلنا في المرحلة الخطرة

2021/08/15 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيلعدت وزارة الصحة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تراجع معدل الإصابات وارتفاع معدلات الشفاء في الإقليم مؤشرا إيجابيا، فيما أكدت أن الاقليم ما زال في المرحلة الخطرة.

وقال مدير ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تراجع مستوى الإصابات يعتبر مؤشرا جيدا لكن ينبغي عدم التهاون".

وأضاف ان "الارتفاع الكبير بمعدل حالات الشفاء مؤشر إيجابي، لكن يتطلب يادة الالتزام بالإجراءات الوقائية كون مازلنا في المرحلة الخطرة والخط الأحمر"، مشيرا الى ان "هناك أقبالا كبيرا على تلقي لقاحات كورونا، فضلا عن تشديد الإجراءات في مداخل ومخارج مدن الإقليم، ساهم بتقليل عدد الإصابات".

ولفت الى ان "ارتفاع معدلات الالتزام سيعبر بالإقليم مرحلة الخطر خلال فترة قصيرة ".

وسجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان تراجعا بإصابات كورونا، حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل 827 حالة إصابات، بمقابل 2010 حالات شفاء، و19 حالة وفاة.

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