الوضع يخرج عن السيطرة.. الرئيس الأفغاني يقدم استقالته

2021/08/15 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقدم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما طلب من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة كابل.وجاء هذا الطلب في مكالمة أجراها غني اليوم الأحد، مع موظفي الأجهزة الأمنية بشأن ضمان أمن سكان كابل، ونشرت الرئاسة الأفغانية تسجيل هذا الاتصال على حسابها في "تويتر".في غضون ذلك، تتحدث تقارير إعلامية أن غني سيقدم استقالته اليوم، على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف كابل وإطلاق محادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

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