2021/08/15 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، فيما أكد ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة تعكس خيارات العراقيين بعيداً عن التأثيرات.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة …

ظهرت المقالة صالح لبلاسخارت: يجب توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة بعيدة عن التأثيرات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لبلاسخارت: يجب توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة بعيدة عن التأثيرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لبلاسخارت: يجب توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة بعيدة عن التأثيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).