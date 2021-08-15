انباء عن تقديم الرئيس الافغاني اشرف غني استقالته

2021/08/15 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ذكرت وسائل اعلام ان الرئيس الافغاني اشرف غني قدم استقالته .فيما ذكرت مصادر دبلوماسية ان احمد جلالي ، وزير الداخلية السابق ، سيشكل حكومة مؤقتة في افغانستان./انتهى ح

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