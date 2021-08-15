الجبهة التركمانية تطالب الكاظمي بالحفاظ على امن واستقرار كركوك وابقاء امنها اتحاديًا

2021/08/15 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالبت الجبهة التركمانية العراقية ، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالحفاظ على امن واستقرار كركوك والمناطق المتنازع عليها وإبقاء امنها اتحاديًا وعدم المساس بوضعها المستقر.وقالت الجبهة في بيان صحفي :" في الوقت الذي تشهد فيه محافظة كركوك استقراراً امنياً وتستعد لاجراء الانتخابات المبكرة، تطلق بين اونة واخرى دعوات لتشكيل قوات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم".واضافت :" ان هذه الدعوات تثير قلق ابناء محافظة كركوك بعد استقرار اوضاعها عقب عمليات فرض القانون عام 2017 ".وحذرت الجبهة التركمانية العراقية من تحويل قضية كركوك الوطنية الى قضية مكاسب انتخابية على حساب امنها واستقرارها.وطالبت القائد العام للقوات المسلحة بالحفاظ على امن واستقرار كركوك والمناطق المتنازع عليها وابقاء امنها اتحاديًا وعدم المساس بوضعها المستقر ، وفي حالة الحاجة الى اي تعزيز امني فيكون بتالاستعانة بالقوات الاتحادية حصرًا.انتهى

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