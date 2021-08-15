أمراء الحرب تعهدوا الدفاع عن معاقلهم قبل أن يستسلموا بسهولة تثير الدهشة في أفغانستان

2021/08/15 | 14:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول,-(أ ف ب) – تعهد أمراء الحرب الأفغان الدفاع عن معاقلهم في مواجهة طالبان وسحق المتمردين، لكنهم وعلى غرار القوات الحكومية، استسلموا بسهولة مثيرة للدهشة.وفيما كان المتمردون يجتاحون شمال البلاد في هجوم خاطف استهدف معقل المناهضين لطالبان في أفغانستان، دعا الرئيس أشرف غني إلى تعبئة وطنية لقوات الميليشيات.ورغم تاريخ غني […]

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